Primo memorial A. FACCIOLO ‘UN GIORNO PER DONARE’

PAOLA. Sotto il cielo del piccolo paese della provincia di Cosenza,

Paola, martedì 10 agosto, si è celebrato l’evento “I Memorial

<<Antonello Facciolo e Gianfranco Condino>>”. La manifestazione,

organizzata dalla “F.I.D.A.S. O.D.V. – Paola”, non solo ha ricordato i

giovani Antonello e Gianfranco, ma si è caratterizzata grazie a

un’iniziativa davvero “simbolica”.

Durante la mattinata, dalle ore 8 alle ore 12 circa, in piazza IV

Novembre si è tenuta una raccolta sangue a cura del dott. Carlo Cassano,

Giovanni Amendola e la “Advs Fidas”, che ha visto coinvolte numerose

persone, pronte a donare per salvare la vita altrui. “Vogliamo urlare

quanto sia bella la vita, provando a salvarne altre – afferma Maria Anna

Facciolo – . Ricordare è fondamentale per far sì che tragedie così

dolorose non si verifichino più. Inoltre, abbiamo voluto organizzare

questa raccolta sangue, poiché spesso non si tiene presente di quanto

sia indispensabile donare sia per gli incidenti stradali sia per il

settore oncologico che per tutte le strutture ospedaliere. Donare è

sinonimo di salvare”.

L’evento ha visto, inoltre, la collaborazione di diverse attività

commerciali, quali “Bar Conte”, “Caffetteria del Corso” e “Il

Cantagalli” che hanno offerto la colazione ai partecipanti. Attive

nell’organizzazione sono state anche altre associazioni italiane:

“Associazione Familiari e Vittime della Strada “I nostri Angeli” di

Paola, “Il reparto dei sorrisi”, Associazione “Artemisia Gentileschi”,

“Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ODV” e

“Associazione Mamme coraggio e Vittime della Strada ODV” (A.M.C.V.S).

“È stata un’emozione unica vedere così tante persone, tutte unite nel

ricordo dei nostri angeli – afferma la Facciolo -. Questo è stato il

primo memorial Gianfranco Condino e Antonello Facciolo, e dico primo

perché vorremmo farlo diventare un appuntamento fisso. Il nostro

memorial è stato un tendere la mano a chi ne ha bisogno, infatti il

nostro vuole essere un messaggio forte: l’ importanza di donare il

sangue, l’ importanza di aiutare gli altri! Siamo grati a tutte le

attività commerciali, ai medici e alle associazioni che ci hanno aiutato

a realizzare questa giornata. Nel giorno delle stelle – conclude – ,

abbiamo ricordato quelle più luminose: non solo Gianfranco e Antonello,

ma anche tutti coloro che hanno perso la vita ingiustamente e troppo

presto. E sotto quello stesso cielo, abbiamo espresso anche il nostro

desiderio più grande, desiderio che a differenza degli altri può essere

espresso ad alta voce: basta incidenti stradali, basta tragedie”.

“Felice che ogni anno si ricordino, grazie ai nostri responsabili di

sede – afferma il presidente dell’ AI.F.V.S., Alberto Pallotti – le

migliaia di vittime della strada che purtroppo continuano ad esserci. La

nostra sede di Paola è una delle più attive del territorio, si stanno

battendo per tutti. Attraverso la loro azione contribuiscono alla

sicurezza di tutti gli utenti della strada, rendendo più sicura la

circolazione”.

