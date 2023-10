Primo Urrà’ per la Casertana

Di Michele Ventrone

Primi tre punti per la Casertana. I “falchetti” hanno dominato in lungo ed in largo la partita contro i laziali del Monterosi Tuscia, ottenendo la prima vittoria (0-1) dopo tanti “passaggi a vuoto” in questo impegnativo avvio di campionato. La squadra è scesa sul campo con l’obiettivo di dimenticare la partitaccia contro il Catania, riuscendoci pienamente. È vero che il Monterosi non è chi sa chi, ma da questa partita si è capito che i rossoblù hanno la stoffa per fare un buon campionato. Ritmi piuttosto bassi all’alba della gara, con Curcio che all’8’ colpisce già la traversa e con Montalto che fallisce il tap-in sul rimbalzo. Cominciano a fioccare le occasioni per la Casertana, che hanno il loro “spannung” col gol di Curcio al 25’: tiro di Toscano, ribattuta di Rigon, palla recuperata da Damian, che imbecca l’incornata vincente dell’ex Catanzaro per l’1 a 0. È la sua quarta rete per lui ed è anche l’unico rossoblù ad essere andato a segno finora. Il Monterosi fa poco o nulla per almeno pareggiarla, tanto che l’unica occasione per i laziali capita con un tiro di Silipo ben lontano dalla porta (40’). Nella ripresa Monterosi più arrembante tanto da far registrare alcune occasioni come il cross al 56’ di Bittante per il tiro fuori di Costantino. Per i rossoblù un diagonale di Damian fuori di poco al 66’. Il Monterosi cerca comunque il pari (Costantino, 69’), mentre la Casertana ha occasioni, rare ma pericolose, in contropiede. I ritmi cominciano a calare, i laziali fanno poco per impensierire Venturi, per cui negli ultimi minuti i “falchetti” mantengono palla e vittoria. Non c’è tempo e motivo per cullarsi sugli allori, visto che mercoledì sera ci sarà il secondo e ultimo recupero contro il Messina. Con i peloritani si cercherà di allontanare ulteriormente la zona play-out, per avvicinarsi a quella play-off. La classifica dev’essere guardata solo verso novembre/dicembre, quando le idee su dove può arrivare questa squadra saranno più chiare. Fino ad allora, ma anche e soprattutto dopo, lavoro, cuore ed impegno.