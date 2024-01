Priorità alle fasce deboli. Maurizio Del Rosso :” Subito la specialistica per i bimbi disabili”.

Nonostante le varie sollecitazioni,interrogazioni e rimostranze dei genitori ad oggi ancora non e’ partita la specialistica per i bimbi disabili ovvero quel servizio ad personam,previsto dalla legge, prestato da educatori e educatrici scolastici che viene erogato dagli Enti locali in favore di tutti gli studenti con disabilità (certificata da una struttura sanitaria pubblica competente).

Tale attività serve a facilitare l’inserimento e l’integrazione sociale degli alunni disabili e quindi” è inaccettabile – dichiara il consigliere comunale Maurizio Del Rosso- che a distanza di cinque mesi il Comune ancora non si sia attivato concretamente.

Sperando che l’amministrazione riveda le proprie priorità in merito agli effetrivi bisogni della città e dei cittadini, chiederò – conclude Del Rosso – l’aiuto del Prefetto per la definizione di questa insopportabile situazione.