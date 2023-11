Privatizzazione delle fonti della Grande Adduzione regionale, De Luca incontra i Comitati

I comitati per l’acqua pubblica della Campania hanno raccolto 27mila firme con una petizione popolare per chiedere la gestione totalmente pubblica della Grande Adduzione regionale e fermare la costituzione della società mista che intende privatizzare le fonti, in violazione della volontà di 26 milioni di italiani espressa con il referendum del 2011. A seguito delle richieste avanzate il presidente De Luca ha deciso di ascoltare le ragioni della protesta ed incontrerà una delegazione dei comitati giovedì 16 novembre 2023. Subito dopo l’incontro si terrà un’assemblea pubblica dove sarà riportato l’esito della riunione con il presidente De Luca. Qualora la Regione non ritiri la delibera n.312 del 31 maggio i comitati inizieranno contestualmente la raccolta firme per indire un referendum regionale come previsto dallo statuto.