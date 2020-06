Probabili formazioni Verona-Napoli

Verona contro Napoli una sfida che vale doppio, per la squadra di casa c’è la speranza di giocare la prossima stagione in Europa, gli ospiti invece inseguono il sogno champions. Le due squadre con la ripartenza sono partite subito bene, Hellas ha vinto il suo recupero contro il Cagliari e spera di fare un’ altra grande prestazione contro il Napoli. Gli azzurri invece non hanno vinto le prime due partite, però è arrivata comunque la vittoria dell coppa Italia. La gara verrà trasmessa su Dazn alle ore 19:30.

Verona: Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne