Problemi ambientali

Le recenti dimissioni dell’Assessora all’Ambiente Anna Cioffi (membro anche del Consiglio Comunale), sopraggiunte ieri 18 dicembre 2025, fanno seguito alle dimissioni di Giuseppe Nuzzo lo scorso 13 novembre e Carmine De Lucia lo scorso 17 novembre e aprono una profonda crisi istituzionale.

In questo incerto scenario politico (il Comune verrà commissariato? Cosa accadrà?) resta il problema dell’acqua NON POTABILE a causa della presenza di nitrati, come segnalato dal cittadino Antonio Pascarella nella diretta Facebook https://www.facebook.com/share/17eC8pPinn/.

Dalla diretta è emerso anche un altro problema ambientale che Pascarella segue da mesi: la presenza di alte quantità di polveri sottili nell’aria.

Allo stato attuale il Sindaco non ha ancora pubblicato, almeno in data odierna, il “monitoraggio del parametro nitrato su tutti i punti di prelievo, con cadenza settimanale, per un periodo di sessanta giorni” richiesto dall’ASL in data 10 ottobre 2025.

Si ricorda altresì che il Sindaco, come da articolo 54 TUEL, è ufficiale di Governo e responsabile di salute pubblica.

Ci si domanda se aria insana e acqua non potabile afferiscano ad ambiti diversi dalla salute pubblica e quali risposte intenda dare l’Amministrazione a riguardo.