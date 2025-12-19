Attualità

Problemi ambientali

E crisi istituzionale a Santa Maria a Vico

Di Anna Rita Canone
San Nicola La Strada. Bilancio dell’attività del Comitato per l’Ambiente e per il Territorio

Le recenti dimissioni dell’Assessora all’Ambiente Anna Cioffi (membro anche del Consiglio Comunale), sopraggiunte ieri 18 dicembre 2025, fanno seguito alle dimissioni di Giuseppe Nuzzo lo scorso 13 novembre e Carmine De Lucia lo scorso 17 novembre e aprono una profonda crisi istituzionale.

In questo incerto scenario politico (il Comune verrà commissariato? Cosa accadrà?) resta il problema dell’acqua NON POTABILE a causa della presenza di nitrati, come segnalato dal cittadino Antonio Pascarella nella diretta Facebook https://www.facebook.com/share/17eC8pPinn/.

Dalla diretta è emerso anche un altro problema ambientale che Pascarella segue da mesi: la presenza di alte quantità di polveri sottili nell’aria.

Allo stato attuale il Sindaco non ha ancora pubblicato, almeno in data odierna, il “monitoraggio del parametro nitrato su tutti i punti di prelievo, con cadenza settimanale, per un periodo di sessanta giorni” richiesto dall’ASL in data 10 ottobre 2025.

Si ricorda altresì che il Sindaco, come da articolo 54 TUEL, è ufficiale di Governo e responsabile di salute pubblica.

Ci si domanda se aria insana e acqua non potabile afferiscano ad ambiti diversi dalla salute pubblica e quali risposte intenda dare l’Amministrazione a riguardo.

 