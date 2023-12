Proclamato il Forum Giovani a Marcianise

È avvenuta ieri pomeriggio la proclamazione ufficiale del Forum dei Giovani di Marcianise, alla presenza del Sindaco Trombetta, dell’Assessore Lisa Froncillo e di altri esponenti dell’Amministrazione Comunale di Marcianise. Presenti tutti gli eletti delle due liste che fanno parte ufficialmente dell’organo giovanile. “Ho ritenuto importante presenziare – dichiara Mattia Atzori, Consigliere del Forum Giovani di Caserta – perchè per me che l’ho vissuto in prima persona la nascita di un organismo del genere è motivo di grande emozione. È il sorgere di un progetto che, in tutte le sue sfaccettature, sta prendendo sempre più campo negli ultimi anni. È un’occasione che non va sprecata o ignorata, specie perché si parla di ragazzi, giovani menti al servizio della propria città e che nella stessa città vogliono che si sviluppi la propria vita, il proprio futuro ed i propri successi, così come accaduto anche per noi a Caserta, seppur con tutte le difficoltà e le mancanze che ci accompagnano lungo il nostro mandato elettorale. Condivido ed apprezzo, dunque, in particolar modo le parole che hanno speso oggi il Sindaco Trombetta e l’Assessore Lisa Froncillo, parole simbolo di chiara e certa disponibilità nell’ascolto dei giovani e delle loro proposte nell’interesse esclusivo del bene di Marcianise. La mia presenza oggi, la presenza di un Consigliere di un Forum dei Giovani di un altro Comune, mira, inoltre, alla volontà di instaurare una rete costruttiva, di idee, di progetti, di futuro, tra noi giovani, che per la propria terra vogliono esser sì futuro ma anche, orgogliosamente, presente”.