Procura della Repubblica, 3 misure cautelari

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, stanno dando esecuzione a misure cautelari nei confronti di 3 persone (un pubblico ufficiale e due imprenditori) ritenuti indiziati , a vario titolo – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari- di “corruzione per l’esercizio della funzione”, “falsità materiale in concorso”, “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, che gli odierni indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva e che la misura cautelare è stata adottata con contraddittorio limitato alla fase delle indagini preliminari e che il Giudice della fase processuale potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.

I dettagli dell’indagine saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella giornata odierna, alle ore 10.30, presso l’Ufficio del Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Caserta, 2 marzo 2026.