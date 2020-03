Produceva mascherine in casa, denunciato 48enne. Scoperto con annunci online

I Carabinieri della stazione di Acerra durante un servizio di controllo del territorio hanno denunciato per manovre speculative su merci un 48enne del posto. L’uomo aveva organizzato una produzione di mascherine di protezione individuale presso la propria abitazione.

I militari hanno perquisito la sua abitazione trovando 22 mascherine. Trovato inoltre vario materiale per la produzione di nuove protezioni come elastici, supporti in gomma e colla. Il materiale è stato sequestrato e sono in corso accertamenti per appurarne la provenienza.

I Carabinieri hanno accertato che l’uomo aveva inserito degli annunci pubblicitari online per attirare gli acquirenti.