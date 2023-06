PROGETTO eTWINNING: LINGUA, INFORMATICA E INTERCULTURA. IL DON GNOCCHI VERSO NUOVI RICONOSCIMENTI

“eTwinning” è un progetto della Commissione europea, facente parte del Programma Erasmus+, il cui obiettivo è incoraggiare le scuole europee a creare progetti collaborativi basati sull’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).

Purtroppo anche quest’anno scolastico c’è stato una forte limitazione sui progetti eTwinning realizzati, questa volta dovuto alla migrazione della piattaforma eTwinning, a quella della piattaforma europea dedicata alla scuola chiamata “European School Education Platform” ovvero ESEP, nel cui interno viene ospitato sia SEG (School Education Gateway – la piattaforma dedicata a trovare corsi e partner per il programma ERASMUS plus) che eTwinning, con una sezione dedicata proprio a questo. A parte il ritardo con cui viene rilasciata, ci sono stati numerosi “bug” che hanno scoraggiato anche i più forti sostenitori di questa piattaforma di gemellaggio elettronico con la sua simpatica comunità.

Nonostante queste difficoltà di riorganizzazione il Liceo don Gnocchi di Maddaloni, guidato dalla dirigente scolastica Annamaria Lettieri, ha svolto la sua parte con gli studenti protagonisti attivi nelle dinamiche di sviluppo dell’eTwinning.

Per le 2 classi parallele dell’indirizzo linguistico 3A e 3B, il progetto elaborato a partire da febbraio 2023, intendeva focalizzarsi su “conversazioni” tra gruppi di studenti multinazionali, sull’essere giovani nella società contemporanea, e le emozioni che queste attività suscitano, che guidandoli alla scoperta del mondo interiore di ciascuno studente, portano alla loro conoscenza quelle che sono le emozioni dominanti del loro carattere.

L’idea era di scrivere/presentare brevi testi su vari argomenti, di incoraggiare gli studenti ad interagire attraverso il dialogo, di essere di larghe vedute e tollerante, di stimolare la curiosità verso altri studenti europei e le loro opinioni, di chiedere e confrontarsi su argomenti anche scottanti e generalmente mettere in atto le loro competenze interculturali e linguistiche. Le scuole partner del progetto erano: Hvidovre Ungdomsskole, Hvidovre, Denmark, Obchodní akademie a VOŠE Tábor, Tábor, Czech Republic.

Ci dice la professoressa Angela Capezzuto, anima delle attività eTwinning per il don Gnocchi: “Speriamo di essere premiati con il tanto ambito “National Quality Label”, di cui il Don Gnocchi si è tanto distinto nel passato!”

Ribadisce la preside Lettieri: “E’ nostra ferma intenzione in questo momento storico difficilissimo con una guerra nel cuore dell’Europa perseguire queste attività che con l’utilizzo di strumenti didattici di ultima generazioni gettano ponti tra i popoli: il ponte della lingua e quello della competenza informatica che precedono necessariamente il ponte del pensiero, della reciproca comprensione”.