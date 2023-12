PROGETTO ‘LE FESTE DEL FUOCO’, A SAN NICOLA LA STRADA WEEKEND CON L’ANIMAZIONE PER  BAMBINI ED IL CABARET DI MARIANO BRUNO DA ‘MADE IN SUD’

Weekend all’insegna delle attività di preparazione all’arrivo al Santo Natale a San Nicola La Strada.

Sabato 17 Dicembre con inizio alle ore 10 fino alle 13 ci sarà animazione a tema natalizio per i più piccoli a Largo Rotonda Est. La stessa location, Domenica 18 Dicembre alle ore 20,30, ospiterà lo spettacolo comico di Mariano Bruno. Il brillante cabarettista partenopeo avrà modo di passare in rassegna i personaggi proposti nel corso degli anni nell’offerta del programma ‘Made in Sud’, di cui è stato tra i più noti protagonisti. Queste iniziative messe in campo dall’amministrazione capitanata da sindaco Vito Marotta rientrano nel Progetto ‘Le Feste del Fuoco’ – Intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale – con capofila il Comune di Macerata Campania e partner i Comuni di Casagiove, Castel Morrone, Marcianise, Recale e San Nicola la Strada.