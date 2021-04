Tuoro- L’amministrazione per Piazza Suppa, nella frazione Tuoro, ha previsto la realizzazione di un parcheggio interrato su due livelli per 124 posti auto e il ridisegno della piazza soprastante, in parte pavimentata e in parte sistemata a verde grazie a un sistema di roof-garden, con un’area giochi per i bambini.

Il campetto sportivo parrocchiale che si trova nelle immediate vicinanze, inoltre, sarà interessato da un intervento di generale manutenzione e messa a norma.