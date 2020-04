Progetto 2020 di Voucher Farmaceutici per 11.000 euro. Buono mensile di 20 euro a 42 utenti ammessi al finanziamento

SAN NICOLA LA STRADA – Gli interventi e le interpellanze presentate dai Consiglieri comunali di Opposizione Tullio VACCARI e Raffaele DELLA PERUTA hanno finalmente trovato voce da parte dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Vito MAROTTA che ha deciso di riproporre l’esperienza sulle tematiche socio sanitarie al fine la possibilità di fruizione del progetto e di fornire la possibilità ai cittadini con ridotte capacità economiche di usufruire di farmaci, medicamenti o presidi farmacologici o parafarmacologici il cui costo non è coperto dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Infatti, con deliberazione di Giunta comunale nr. 33 del 31 marzo 2020, l’esecutivo cittadino ha approvato i CRITERI GENERALI di accesso all’iniziativa così come di seguito: il progetto è rivolto a cittadini residenti nel Comune di San Nicola la Strada; i cittadini devono avere età compresa tra 1 mese a 3 anni e tra i 60/75 anni che per documentata infermità (certificazione del medico curante) risultino bisognosi di farmaci, medicamenti o presidi farmacologici o parafarmacologici il cui costo non sia coperto dal servizio sanitario nazionale; hanno la priorità gli anziani senza sostegno familiare (anziani soli); la graduatoria sarà formulata in base alle dichiarazioni ISEE 2019 redditi anno 2018 fino al numero massimo di utenti da ammettere all’iniziativa; numero massimo di utenti da ammettere all’iniziativa 42 (quarantadue); valore mensile del buono farmaceutico di € 20,00 (euro venti/00) da spendere nella farmacia comunale; ad ogni nucleo familiare non potrà essere assegnato più di 02 buoni al mese; di dare atto che seguirà avviso in merito alla partecipazione.

Il Comune ha partecipato alla settima edizione del bando, ottenendo 5.000 euro per la fruizione di voucher ed euro 6.000,00 per il progetto delle patologie cutanee, prevenzione dei danni dall’esposizione solare per un totale di euro 11.000. Il Comune di San Nicola la Strada ha già partecipato al finanziamento delle passate edizioni con l’ammissione dei progetti, i quali sono stati portati a compimento, riscontrando consensi sia in termini di prevenzione che di benefici sanitari offerti alle fasce più deboli attraverso l’erogazione di voucher.

Il C.I.S.S (Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Sanitari) intende sostenere nuovamente iniziative progettuali su tematiche socio-sanitarie presentate dai Comuni facenti parte del medesimo Consorzio, con almeno una sede farmaceutica aperta. Ogni Comune può presentare richiesta di finanziamento per un importo massimo di euro 11.000,00 dove alle attività in questione sarà connessa la emissione di voucher farmaceutici l’emissione del materiale informativo e dei voucher sarà affidata alla Inco.Farma spa, che si occuperà, previa disposizione del Consorzio, anche della relativa consegna del materiale presso ogni comune richiedente.

Una volta consegnato il materiale, ogni Comune provvederà alla distribuzione dello stesso ai soggetti beneficiari individuati secondo criteri di pubblicità e trasparenza.