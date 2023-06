Programmata per il prossimo mese di Luglio la seconda edizione del JuveCaserta Summer Camp

Vivere un’esperienza unica, in cui sport, amicizia e divertimento possano regalare un sogno. È sulla scia di queste premesse che il prossimo mese di luglio è stata programmata la seconda edizione del JuveCaserta Summer Camp, un’occasione che si rivolge a tutti coloro che sono nati tra il 2005 e il 2018 per rafforzare il legame che già li lega alla pallacanestro, ma anche a coloro che non hanno mai calcato un parquet o provato questo sport meraviglioso. Il progetto si prefigge quindi di fornire un’esperienza formativa di vita, ancor prima che sportiva, a tutti i giovani atleti e non, per crescere sani, forti e con il giusto spirito di competizione.

A dirigere gli allenamenti ci sarà Nando Gentile, Direttore Tecnico della Ble Decò JuveCaserta 2001 e sempre pronto a portare la sua esperienza cestistica sul campo, e a metterla a disposizione dei piccoli cestisti che parteciperanno. È proprio dai campetti di strada che si è formato quel talento che poi con la #5 indosso conquistò lo storico scudetto con la Phonola, e quindi eventi del genere, di quelli che plasmano il carattere, ancor prima che il talento, sono importanti anche e soprattutto per far crescere giovani e futuri talenti. Con Nando Gentile, a portare la propria competenza tecnica, anche Sergio Luise, coach della Ble Decò, ed i suoi assistenti Ciro Dell’Imperio e Antonio Carone, ma anche i coach delle formazioni giovanili ed i responsabili dell’area minibasket Fabio Mezzullo, Mario Simeoli, Lidia Tomasiello, Carla De Rosa, Mario Vitalone e Giuseppe Coppola.

Al campus saranno poi ospitati anche atleti di caratura nazionale, per una dimostrazione “pratica” della bellezza di questo sport ma anche e soprattutto per mostrare come l’impegno, la dedizione ed il sacrificio, nello sport come nella vita, non siano mai fini a se stessi.

Grazie alla collaborazione instaurata con il Liceo Manzoni, le attività avranno luogo presso il Campus Manzoni di Caserta, sito in via Alcide De Gasperi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in tre turnazioni settimanali: Camp #1 dal 3 al 7 luglio; Camp #2 dal 10 al 14 luglio; Camp #3 dal 17 al 21 luglio.

Per partecipare è possibile consultare la scheda di iscrizione reperibile sul sito www.juvecaserta2021.it e corredarla del certificato medico di idoneità all’attività sportiva, manifestando il proprio consenso al trattamento dei dati personali. In alternativa la domanda di iscrizione può essere ritirata e consegnata presso gli uffici del club ubicati presso il PalaPiccolo di Viale Medaglie d’Oro. Per ulteriori informazioni è inoltre possibile contattare i seguenti recapiti: 3337717732 (Valerio Tranfa), 3332485338 (Franco Spacciante), 3385602195 (Gianfranco Natale)

A tutti partecipanti sarà consegnato il kit comprendente cappellino, maglietta e pantaloncino.