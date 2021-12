ProLoco Valle di Maddaloni : i ragazzi dell’ Istituto Jommelli in visita all’ acquedotto Carolino

Maddaloni .Continua il lavoro incessante della Pro Loco Valle di Maddaloni che sta organizzando una serie di visite guidate per portare alla ribalta la storia dell’ Acquedotto Carolino, imponente struttura in tufo con tre ordini di archi a tutto sesto che si innalza per un’altezza di 60 metri ed una lunghezza di circa 500 metri.

L’intero tracciato dell’acquedotto si snoda per lo più interrato per una lunghezza di 38 km, con alcuni ponti-canale. Fra questi, oltre all’Acquedotto Carolino, che attraversa la Valle di Maddaloni (CE), i più importanti sono il Ponte Carlo III di Moiano (BN), che attraversa il fiume Isclero, e il Ponte della Valle di Durazzano (BN).

Nei giorni scorsi a far visita al Sito storico sono arrivati i ragazzi dell’istituto Jommelli di Aversa accompagnati dalle due Professoresse del liceo.