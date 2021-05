Promossi in A2 festeggiano pulendo il palazzetto sportivo

Aversa – la Gam Enginering di Aversa ha vinto il campionato di seria B ed è pronta ad accedere al campionato di Serie A2.

Dopo la promozione nella serie superiore alcuni membri della squadra ed una parte della dirigenza si sono dati appuntamento a domenica per operare anche una pulizia di quello che è il ‘Palajacazzi’ di Aversa, sede che ospita le partite della squadra appunto di palla a mano aversana.

Sulla iniziativa si è pronunciato il presidente della squadra così “Non stiamo facendo niente di eccezionale – esordisce la presidente la signora Capasso – è la nostra casa, ed in questo periodo di pandemia è stata usata in più modi oltre che a quelli sportivi, per ovvi motivi. Noi semplicemente ci prendiamo cura della nostra casa. Un piccolo gesto ma che la renderà più accogliente e bella. Abbiamo fatto qualcosa di grande in questo campionato appena passato e la forza l’abbiamo trovata anche nel supporto della gente – aggiunge – Quindi ci sembrava doveroso, nel nostro piccolo, restituire quella forza e speriamo che l’idea piaccia”.

Dunque domenica alle ore 9.00 si inizierà con pulire alcune zone antistanti il palazzo sportivo, con una parte della squadra appunto che inizierà con la pulizia di aiuole e non solo.

La squadra presenterà il nuovo logo con la presenza di alcuni esponenti dell’amministrazione comunale. Nonchè l’ufficialità della partecipazione al secondo campionato nazionale italiano di pallamano maschile 2021/2022.