Promosso l’ospedale di Piedimonte Matese

PIEDIMONTE MATESE – L’ASL di Caserta ha dato la comunicazione per la presa d’atto per il progetto di riorganizzazione dell’ospedale di Piedimonte Matese, il quale verrà classificato come Dea di I livello. La giunta regionale è pronta ad approvare la delibera assumendo l’impegno della tutela e della difesa della salute dei cittadini del casertano.

Stefano Graziano, consigliere regionale del Partito democratico e presidente della commissione regionale Sanità, afferma: “Della questione ci siamo occupati più volte in commissione sanità, dove avremo preso un impegno con gli amministratori locali che ci chiedevano di tener conto delle peculiarità dell’area montana della provincia nel nuovo assetto del piano ospedaliero. Una battaglia vinta“.



Intanto sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale della Lega, Gianpiero Zinzi affermando “l’ennesima presa in giro ai danni della comunità matesina” in quanto la delibera approvata dall’Asl Caserta prende semplicemente atto di un’idea progettuale, continua: “cosa ben diversa dall’annunciata trasformazione dell’ospedale in un Dea di primo livello”.