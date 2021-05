Pronte le card vaccinali. Leggi come ritirarla

Comunicato Stampa.

Il Comune di Maddaloni annuncia la distribuzione di card vaccinali , specificatamente “Green – Pass” per coloro che risultano censiti dall’ Asl. L’ elenco dei vaccinati e le relative comunicazioni sono curate direttamente L’ Asl. Coloro che riceveranno un sms dall’ Asl, dovranno recarsi presso i servizi sociali di via Mercorio del Comune di Maddaloni per il ritiro della card secondo il calendario pubblicato dal Comune di Maddaloni. La consegna, sempre previa ricezione del sms da parte dell Asl, inizierà il 21 Maggio presso i servizi sociali del Comune di Maddaloni. Il calendario stilato dal comune è inoltre pubblicato sul sito www.comune.maddaloni.ce.it