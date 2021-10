Pronti a partire 2 progetti per i percettori del reddito di cittadinanza

Valle di Maddaloni. Al via ieri, lunedì 4 ottobre 2021, il primo dei due progetti PUC (progetti utili alla collettività) rivolti ai percettori del Reddito di cittadinanza. In ottemperanza di quanto previsto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche il Comune di Valle di Maddaloni ha attivato queste attività. Soddisfatti il Sindaco Dott. Francesco Buzzo e l’Assessore alle politiche sociali Raffaella Coscia che dichiara: ” Lunedì 4 ottobre 2021 è partito il progetto “Tutela del patrimonio comunale” che vede impegnati 5 percettori del reddito di cittadinanza. Lunedì 11 ottobre, invece, partirà il secondo progetto “Green”, deputato alla cura del verde pubblico, con altri 5 percettori. I nominativi ci sono stati comunicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e pensiamo di proporre un terzo progetto per includere altri percettori ed incrementare le attività rivolte per la cura dei beni e degli spazi comunali e per l’assistenzialismo alle categorie più fragili della comunità, come gli anziani. Ogni progetto ha durata semestrale ed ogni percettore è tenuto a svolgere 10 ore di attività a settimana. L’Amministrazione Comunale è da sempre vicina ai soggetti più svantaggiati e ai percettori di reddito di cittadinanza, provvedendo altresì, con questi progetti, all’integrazione delle attività svolte dal Comune per la collettività.

Un percorso di inclusione, quindi, che valorizza anche le capacità di ciascuno dei percettori e tutela l’idea del bene comune. Abbiamo lavorato molto, insieme all’assistente sociale, per poter realizzare questi progetti e siamo sicuri che grazie all’impegno di questi nostri concittadini riusciremo a rendere ancora più vivibile il nostro bel paesino.”