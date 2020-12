L’attesa è finita per i cittadini maddalonesi che hanno fatto richiesta per i buoni spesa dedicati per l’emergenza covid per questa nuova tranche. Già a partire da stasera, e a seguire nella giornata di domani, infatti, i cittadini avente diritto riceveranno l’ sms con il codice da utilizzare per la spesa. Gli importi sono stati calcolate secondo le fasce previste in base al reddito.

A Maddaloni sono oltre 2500 le famiglie che beneficeranno di questi buoni spesa.