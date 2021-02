Pronti per la sosta a pagamento in città

Maddaloni. dopo un lungo periodo di parcheggio libero a febbraio a Maddaloni si ritorna a pagare per la sosta degli autoveicoli. Le famose strisce blu sono state già disegnate da mesi, e ora che è stata ultimata anche l’installazione dei parchimetri non manca più nulla.

Lunedì 8 febbraio parte ufficialmente il servizio. Si pagherà nei giorni feriali. I festivi sono esclusi. Il pagamento sarà dovuto negli orari compresi tra le 9.00 e le 13.00 e poi dalle 16.00 alle 20.00.

Il costo sarà di 1,00€ per un’ora e di 0,50 cent per le frazioni successive. Ci sarà la possibilità di richiedere abbonamenti riservati ai residenti, ai commercianti e ai lavoratori dipendenti nelle attività del territorio.

Si potrà pagare con contanti, carta di credito, bancomat e carte prepagate, oppure utilizzando l’app PIPARKING by D-PASS disponibile sia per IOS che per ANDROID.