Pronto il potenziamento della video sorveglianza in città

Comunicato Stampa.

Il Comune di Maddaloni investe sulla digitalizzazione e il potenziamento della video sorveglianza comunale . Stamattina si è tenuto un vertice in Municipio convocato dal Vice Sindaco Luigi Bove su mandato del Sindaco Andrea De Filippo e che ha visto la partecipazione attiva del neo assessore all’ecologia e alla Polizia Municipale Nunzio Sferragatta. Presenti il Comandante della Polizia Locale Magg. Domenico Renga e il funzionario comunale dell’ Ufficio Informatica Ing. Angelo Golia. Si procederà ad utilizzare le risorse stanziate dal bilancio comunale per quanto concerne il potenziamento dell attuale sistema di video sorveglianza costituito sia da un sistema di letture targhe e sia di impianti di video sorveglianza inteso come sicurezza urbana. Tali impianti andranno ad aggiungersi alle 24 postazioni attualmente funzionanti. Altro filone sarà quello della video sorveglianza specificatamente legata al contrasto dell’ abbandono abusivo dei rifiuti a cui aveva intrapreso a lavorare l’assessore uscente Salvatore Liccardo unitamente al finanziamento ricevuto dalla Provincia di Caserta per la lotta al deposito abusivo dei rifiuti . Nei prossimi giorni la parte burocratica del Comune procederà all’elaborazione degli atti amministrativi per potenziare L’ impianto di video sorveglianza che vedrà graduali step con l obiettivo di installare ulteriori telecamere oltre le attuali 24.