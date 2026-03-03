Pronto intervento sociale: inaugurato quest’oggi il programma di assistenza H24

Caserta. Stamani è stato inaugurato il Pronto Intervento Sociale (PIS), un programma di prima assistenza attivo 24 ore su 24 gestito dal Distretto Regio di Caserta C01 e dedicato al sostegno ai senza fissa dimora e alle persone in stato di necessità.

Tante le attività svolte nell’ambito del PIS: si va dalla presenza di una centrale operativa per la gestione e la segnalazione delle emergenze fino alla consegna dei buoni spesa e di altri beni di prima necessità e al servizio di trasporti sociali di supporto al benessere.

Stamani, alla presenza della Presidente della Commissione Straordinaria del Comune di Caserta, Antonella Scolamiero, e del Direttore del Distretto Regio di Caserta C01, Vincenzo Mataluna, è stata inaugurata anche l’auto che avrà la funzione di “unità di strada”, garantendo la possibilità di intervenire a sostegno dei senzatetto e delle persone in stato di necessità, garantendo loro anche la possibilità di un pernottamento presso un albergo, che ha offerto disponibilità ad ospitarli.

Nei prossimi giorni, poi, il Distretto Regio siglerà un protocollo d’intesa con le forze di polizia, i Vigili del Fuoco e le autorità sanitarie per accrescere le sinergie nell’erogazione delle attività in favore dei più deboli.