Proposta di matrimonio sotto l’albero al centro della Città: la magia del Natale e dell’amore

Caserta. Nel pieno centro della Città, in Piazza Dante, dove, ora, regna la piena atmosfera natalizia, e dove, purtroppo, di recente, si sono verificati gravi episodi di violenza, questa volta, proprio ai piedi dell’albero di Natale, si è verificato un avvenimento di una straordinaria dolcezza che attrae l’interesse di tutti i romanticoni casertani: una meravigliosa proposta di matrimonio.

Il video, che riprende due giovani in un momento intimo di magia ed amore, postato da Maurizio Raimondi, sta facendo velocemente il giro dei social e sta riempiendo tutti i cuori di gioia per la felicità di una coppia che si prepara ad affrontare il futuro insieme.

Alla presenza di passanti e di chi, nell’assistere alla scena ha, con molta emozione, deciso di immortalare questo momento indimenticabile per i due innamorati, il ragazzo si è inginocchiato tirando fuori un anello per la sua amata che, tra le lacrime di gioia, lo ha abbracciato forte.

Scene emozionanti che confortano i cittadini, felici di sapere che la nostra Città non sia solo, spesso, protagonista di eventi negativi, ma anche piena di speranza per chi la ama e desidera vederla rifiorire.