PROROGA DOCUMENTI DI IDENTITA’

E’ stata prorogata la validità dei vari documenti di identità anche per cercare di alleggerire il grande carico di lavoro all’interno dei vari uffici comunali.

l Consiglio dei ministri ha approvato ieri, su proposta del presidente del Consiglio Mario Draghi, un decreto legge, che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, posticipandone alcuni di prossima scadenza in considerazione della proroga – già deliberata – dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il provvedimento proroga, tra gli altri, i termini di scadenza relativi a documenti, patenti e permessi di soggiorno. In particolare:

documenti di identità: prorogata la validità dal 30 aprile al 30 settembre 2021

patenti di guida: con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere l’esame di guida, è esteso da 6 mesi a 1 anno il termine entro il quale è possibile sostenere la prova teorica

permessi di soggiorno: prorogati al 31 luglio 2021 quelli in scadenza il 30 aprile. In questo lasso di tempo, gli interessati possono presentare istanza di rinnovo.

Una buona notizia per i cittadini di Terra di Lavoro, in particolar modo per i residenti del Capoluogo e del comune di Marcianise, che più volte hanno lamentato ritardi nelle procedure di rilascio dei documenti di identità. Scene di schermaglie praticamente quotidiane si registrano, infatti, all’ufficio Anagrafe del Comune di Caserta dove la carenza di dipendenti costringe i cittadini a file interminabili e assembramenti. Non da meno, inoltre, sono i disagi che i cittadini marcianisani sono costretti a subire: “più di un mese solo per prenotare un rinnovo della carta di identità “ha così esternato nei giorni scorsi uno dei vari consiglieri comunali ossia Alessandro Tartaglione.