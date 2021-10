Prorogato il precariato del corpo dei vigili urbani di Napoli

La giunta comunale di Napoli proroga il precariato dei 142 vigili urbani fino al 31/12 .

La propaganda di Regime lo festeggia come una vittoria.

Per il sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader Federazione nazionale Lavoratori e responsabile dipartimento sicurezza e legalità di Forza Italia sulla problematica è intervenuto così “E’ una vittoria di Pirro e la stampa di Regime la festeggia per un trionfo. Io non ci sto al precariato a vita e chi indossa una divisa deve avere stabilità donando agli stessi dignità sociale e economica.

Nei prossimi giorni invieremo al Sindaco Manfredi e all ‘Assessore de Iesu atto formale di essere escussi in merito”, ha dichiarato il Sindacalista napoletano.