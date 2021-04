Prorogato il termine per le domande REM all’INPS di un mese

E’ stata prorogata la scadenza, al 31 maggio, per coloro che si trovano in difficoltà economiche e che possono chiedere il Reddito di emergenza (REM) in alternativa al reddito di cittadinanza (RdC), misura di cui non tutti possono usufruirne per limiti reddituali (coloro che hanno un reddito alto non nè possono beneficiare), giova altresì precisare, sempre per quel che concerne il Reddito di cittadinanza che è limitato nel tempo ossia, un e mezzo e ogni mese comunque necessita dell’aggiornamento da fare o all’INPS sul sito avendone le credenziali, o tramite apposito patronato dal quale è partita la richiesta o inoltro della domanda che dir si voglia.

La precedente scadenza era il 30 aprile, data spostata dunque di un mese esatto (maggio è 31 giorni come dal nostro calendario).

Coloro che sono interessati a farne richiesta, dunque dovranno appuntarsi in agenda la scadenza del 31 maggio 2021 termine ultimo per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza (REM), misura inserita, prevista all’articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Il differimento del termine per l’invio delle domande è stato autorizzato, con nota protocollo numero 0003478.23-04-2021, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenuto conto della necessità di garantire un più ampio accesso al REM.