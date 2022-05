Proseguono i lavori di rifacimento degli asfalti nella città di Caserta, a garanzia di una maggiore sicurezza stradale. Quest’oggi si sono conclusi i lavori in Via Giulio Antonio Santorio, mentre sono iniziati quelli in Via Francesco Daniele dove si sta intervenendo dapprima con la scarificazione dell’asfalto, che in quell’arteria risulta particolarmente danneggiato, per poi procedere alla posa in opera del nuovo manto. “Si tratta di due interventi di estrema importanza, considerato lo stato di evidente dissesto in cui si trovavano entrambe le arterie stradali – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo – Il nostro impegno per il buono stato delle strade continua con la programmazione della manutenzione straordinaria, con il solo fine di garantire la sicurezza dei cittadini e la buona viabilità del nostro territorio”. Ma non è tutto. “Stiamo valutando le prossime strade in cui intervenire con i lavori all’asfalto”, fa sapere l’assessore Marzo che poi aggiunge: “Naturalmente i lavori alle strade non si limitano solo al rifacimento degli asfalti. Infatti stiamo procedendo, al contempo, con il restyling dei marciapiedi e della segnaletica orizzontale e verticale, e con gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche”.