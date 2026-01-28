Proseguono i test sui nuovi treni Stadler

Articolo di Susy Cepollaro

Continua il programma di verifica sui nuovi treni Stadler destinati alla Circumvesuviana. EAV ha annunciato l’arrivo di un altro convoglio e l’avvio delle prove tecniche necessarie prima dell’entrata in servizio.

I test si svolgono in questi giorni sulla rete vesuviana e servono a verificare sicurezza e compatibilità dei sistemi di bordo. Le prove sono obbligatorie e richieste dall’ente di controllo ANSFISA.

L’obiettivo è completare le verifiche entro febbraio, così da rispettare le scadenze previste dal PNRR, che finanzia parte dell’acquisto dei nuovi treni.

Durante le prove sono previste limitazioni su alcune tratte e l’attivazione di bus sostitutivi negli orari interessati.