Cronaca

Proseguono i test sui nuovi treni Stadler

Di Redazione

Articolo di Susy Cepollaro

Continua il programma di verifica sui nuovi treni Stadler destinati alla Circumvesuviana. EAV ha annunciato l’arrivo di un altro convoglio e l’avvio delle prove tecniche necessarie prima dell’entrata in servizio.
I test si svolgono in questi giorni sulla rete vesuviana e servono a verificare sicurezza e compatibilità dei sistemi di bordo. Le prove sono obbligatorie e richieste dall’ente di controllo ANSFISA.
L’obiettivo è completare le verifiche entro febbraio, così da rispettare le scadenze previste dal PNRR, che finanzia parte dell’acquisto dei nuovi treni.
Durante le prove sono previste limitazioni su alcune tratte e l’attivazione di bus sostitutivi negli orari interessati.