Protestano i commercianti per i lavori in via Libertà. I video della protesta

Maddaloni. L’annuncio fatto ieri dei lavori programmati per oggi su via Libertà, una delle arterie principali della città non è bastato a scongiurare il totale blocco del traffico veicolare di Maddaloni, fin dalle prime ore del mattino, in coincidenza con gli ingressi a scuola, al lavoro e l’apertura dei negozi.

“E proprio i commercianti sono in agitazione per la situazione creatasi. Ad una settimana dal Natale è impensabile programmare 2 giorni di lavori in un punto cruciale per la viabilità. Potevano essere fatti di notte ad esempio” – ci dicono arrabbiati. Alla crisi e alla pandemia si aggiunge questo altro tassello che penalizza la resistenza del commercio locale che tra l’altro si sviluppa principalmente sulla strada interrotta per lavori.

I commercianti chiedono di fermare i lavori e di rinviarli a gennaio.

Sul posto si sono recati l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe D’Alessandro e il dirigente dell’ufficio tecnico Franco Cerreto, ma al momento continuano i lavori e continua la protesta per i lavori.