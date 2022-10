Protestano i negozianti di via San Francesco d’Assisi per la cattiva gestione della viabilità

Maddaloni – i commercianti di via San Francesco sono avviliti e protestano contro la mala gestione della viabilità nella loro strada, ormai paralizzata da più di un mese. Buona parte del problema deriva dai lavori in via Tiglio San Biagio, necessari per carità, dicono, ma in coincidenza con la festa patronale e altri eventi successivi hanno completamente bloccato la strada creando disagi, ritardi ed impedendo a molti clienti di altre zone della città di raggiungere i negozi del centro, moderni eroi che combattono giorni dopo giorno contro tasse, rincari e il potere attrattivo dei centri commerciali per cercare di mantenere la saracinesca alzata. La paralisi dura ormai da un mese. In alcuni orari è impossibile percorrere questa strada in auto ed anche a piedi si ha qualche difficoltà. Ieri, ultima in ordine di tempo, un’ improvvisa chiusura di parte di via San Francesco con deviazioni in senso contrario in via Sena che ha causato altri problemi.

I commercianti chiedono una gestione del traffico che consenta il transito senza paralisi continue, con soluzioni più adeguate.