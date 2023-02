Protezione Civile Caserta .Francesco Brancaccio nomina il nuovo coordinamento

Il 25 Gennaio 2023 si è svolta presso la sede della Protezione civile di Caserta la prima assemblea del C.A. del Gruppo Comunale della protezione Civile della città di Caserta.

Il Coordinatore Francesco Brancaccio ha fatto il punto del primo anno di gestione ed organizzazione del Gruppo :

• Si è attivato dopo anni il Modulo AIB formando volontari presso Scuola di alta formazione Regionale di Protezione Civile

• Si è rafforzato il parco automezzi grazie al grande lavoro dell’amministrazione e lo staff regionale della Protezione Civile

• Nuova sede presso Ex Caserma Sacchi

• Si è incrementato il numero di Volontari iscritti al registro

• Creazione di un numero Watsup per denunce e segnalazioni

• Creazione Sportello Emergenza Ukraina

• Creazione Evento Capodanno in Sicurezza ( campagna informativa pericolosità fuochi d’artificio)

• Bonifica dei fuochi inesplosi ( segnalando al comando dei VVFF le aree da bonificare)

• Sono stati effettuati Corsi BLS gratuiti per la comunità e associazioni di categoria

INOLTRE

Per l’anno 2022 sono state effettuate le seguenti attività operative sul nostro territorio:

• Sei attivazioni Modulo AIB emergenza Roghi

• Venti attivazioni Modulo Idrogeologico per emergenza METEO coordinate dal Gruppo e dall’attivazione del COC

• Quindici operazioni Solidali per Emergenza Ukraina –( accoglienza e distribuzione beni di prima necessità)

Durante la Riunione il Coordinatore Francesco Brancaccio ha provveduto anche alle nuove nomine per anno 2023 :

• Vice-Coord. Nucleo Comunale operativo Francesco Natale

• Vice-Coord. Nucleo Comunale istituzionale Consiglia D’Angelo

• Responsabile Logistica Nucleo geom.Francesco Pompeo Aliperti

• Responsabile Operativo Nucleo Michele Giaquinto

• Capo Staff di segreteria Arianna Cecere

• Addetto Stampa Linda Rea

• Responsabile CED Antonio Vitolo

• Resp. Acquisti Miry Magno

• Responsabile modulo idrogeologico Pietro Castellitto

• Responsabile modulo emergenza sanitaria Dott. Lucio Romandino

• Responsabile Modulo AIB Giovanni Sinagoga

• Responsabile Radio e Telecomunicazioni Alessandro Baiardo

• Responsabile URP e Reclutamento Dott.Avv. Valentina Russo

• Responsabile Social e Network Seif Dridi