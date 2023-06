Protezione Civile e Polizia Municipale operativi per scongiurare allagamenti e garantire la sicurezza sul territorio

Maddaloni – Una lunga notte di pioggia, pioggia torrenziale dal sapore tropicale a cui con le quali le nostre zone ormai si trovano a dover fare i conti. Seppur annunciata, l’allerta meteo può avere sempre risvolti imprevedibili nonché pericolosi. Le strade allagate sono insidiose per la loro impraticabilità e l’ideale sarebbe rimanere in casa ma non sempre si può.

La pioggia della serata di ieri, protrattasi fino a notte inoltrata è stata particolarmente abbondante violenta. La Protezione Civile di Maddaloni, in sinergia con la Polizia Municipale ha svolto un ottimo lavoro di ricognizione delle strade e di interventi laddove si è ritenuto necessario.

Un primo intervento è stato effettuato sulla strada che da Maddaloni conduce a Caserta, strada in cui ieri sera vi abbiamo dato notizia anche di un’auto impantanata. Sono state aperte tutte le caditoie per far defluire la gran mole d’acqua depositatasi e consentire il transito con la dovuta cautela. Dal lato opposto, in via Ponte Grotta, altra zona critica è stato fatto lo stesso intervento. Altro tratto attenzionato, il sottopasso di via Campolongo, che dopo un inizio di allagamento è stato liberato.