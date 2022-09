Prova il brivido della “sepoltura” da viva. Pompieri al cimitero per riportare la donna in superficie

Pubblicità elettorale

Caserta 15 Settembre 2022

Pubblicità elettorale

Pubblicità elettorale

San Felice a Cancello – Questo pomeriggio verso le ore 16:00 una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Marcianise è intervenuta nel comune di San Felice a Cancello presso il locale cimitero avvisati dalle persone che si trovavano nella struttura per un soccorso ad una persona caduta in un fosso. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato una donna di circa 50 anni che,a causa della rottura di una lapide di marmo che copriva un loculo vuoto interrato, giaceva distesa a terra a circa due metri e mezzo di profondità con fratture ad uno degli arti inferiori. Dopo aver aiutato il personale del 118 ad immobilizzare la donna su una barella di tipo ” spinale”, i Vigili del Fuoco provvedevano ad estrarla dal fosso per il successivo trasporto d’urgenza in ospedale con l’ambulanza.