Provincia di Caserta/ 1.670.426 per finanziare la DAD

L’attuale ministra dell’Istruzione scolastica Lucia Azzolina ha firmato il decreto per l’arrivo di ulteriori finanziamenti scolastici. Alle scuole andrebbero 85 milioni di euro per la didattica digitale, disposizioni che sarebbero all’interno del cd ‘Decreto ristori’ varato e pubblicato in Gazzetta ufficiale.

1.670.426 è la cifra destinata a centocinquanta edifici scolastici presenti nella provincia casertana.

Sono dunque numerose le scuole della provincia di ‘terra di lavoro’ che riceveranno finanziamenti pubblici (che tengono conto anche di altri parametri come l’indicatore OCSE)

Sulla nuova misura adottata si è pronunciata Margherita del Sesto

“Su questo nuovo stanziamento – afferma la deputata a cinque stelle – si potrà consentire agli Istituti scolastici beneficiari di acquisirne nel complesso oltre 200.000 dispositivi digitali, oltre che 100.000 strumenti per quelle che sono le connessioni da fornire in comodato d’uso agli studenti meno abbienti”.

I finanziamenti scuola per scuole