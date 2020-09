PSI CASERTA REPLICA A MICCOLO S.P.C.: ” Piazza persona stimata e perbene””

Caserta. ” Michele Miccolo non si smentisce mai . L’ intera città ,ormai si è abituata alla figura” astratta” di questa persona della quale si conosce solo la firma e il fatto che egli sia il coordinatore cittadino del movimento politico” Speranza per Caserta” . Mai una presenza in comune , mai un’ iniziativa concreta ma solo attacchi a questo o quel politico rigorosamente effettuati con comunicati stampa“. Queste la nota a noi pervenuta dal Partito Socialista Italiano , coordinamento cittadino e coordinamento provinciale di Caserta in seguito al comunicato stampa diffuso da Michele Miccolo, coordinatore cittadino di Speranza Per Caserta e avente come bersaglio Raffaele Piazza Assessore Psi al Comune di Caserta.

Nel pomeriggio di oggi, il buon Miccolo , complice secondo noi un bicchiere di vino in più’ classico della Domenica-si legge nella nota-ha preso di mira il nostro Assessore Raffaele Piazza lanciando alla stesso accuse tendenziose e pretestuose, dimostrando ancora una volta di avere scarsa conoscenza del territorio e delle dinamiche politiche- amministrative.

A Michele Miccoli avremmo potuto non rispondere , ma poi abbiamo deciso di farlo usando , come nostro stile, toni meno arroganti dei suoi che in tutta onestà vanno in netta contrapposizione con il modus-operandi dei due suoi consiglieri comunali di riferimento, Francesco Apperti e Norma Naim che in consiglio sembrano porsi sempre come gli unici rappresentanti politici referenti di legalità e di educazione .

L’ Assessore Raffaele Piazza, dal momento della sua nomina non ha mai smesso di lavorare al servizio della città mettendoci tempo e faccia in ogni iniziativa messa in campo . Basta chiedere a tutte quelle persone, e ne sono tante ,che dopo anni di buio totale hanno finalmente trovato un amministratore con il quale poter interloquire . A Miccolo vogliamo ricordare che Raffaele Piazza è Dirigente Nazionale oltre che Coordinatore Provinciale del Psi e ,come tale, al momento è in campagna elettorale sostenendo tutti gli otto candidati PSI della provincia di Caserta in corsa per il rinnovo del consiglio regionale 2020. E’ questo forse un reato?

Nelle prossime ore valuteremo se ci sono le condizioni per agire legalmente nei confronti di questo signore che riteniamo colpevole di accuse pretestuose e diffamatorie nei confronti di una persona perbene e stimata come l’ Assessore Raffaele Piazza”.