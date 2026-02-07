PSI CASERTA: VIGNOLA ,DE FALCO ,GIANNINI SI DIMETTONO

Nella giornata di ieri, venerdì 6 febbraio, Romolo Vignola, coordinatore Provinciale, Antonio De Falco, Coordinatore Cittadino, e Francesca Giannini, Coordinatrice Donne Psi, unitamente all’intero Direttivo di Caserta, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche sopra indicate. Quella di ieri è stata una scelta inevitabile, scaturita da una visione politica che, con il tempo, è risultata essere diversa da quella della Segreteria Nazionale e Regionale del Partito.

“Il nostro modo di intendere la Politica – ha dichiarato Vignola – probabilmente è diverso dal loro, per noi esistono valori politici ed umani che non sono negoziabili. Restiamo della convinzione che i risultati vanno perseguiti con il lavoro sui territori ma soprattutto senza mai mettere da parte i propri ideali e quelli del Partito Socialista Italiano. È evidente che non tutti la pensano così.”

Anche Antonio De Falco non le manda di certo a dire: “La crescita deve avvenire in modo graduale, se lavori bene e per il bene Comune, prima o poi otterrai i risultati.

Quelle personali sono legittime solo se si chiamano ambizioni, quando invece sei disposto a tutto per una poltrona è un altro discorso.”

“A Caserta siamo un gruppo consolidato – ha dichiarato Francesca Giannini – in queste ore ci stiamo riorganizzando, presto formeremo un gruppo civico a Caserta, forte e coeso, capace di radicarsi anche in Provincia.

Noi ci siamo e ci saremo, non molleremo di una virgola, siamo già al lavoro per decidere il logo, raccogliere istanze dei cittadini, aprire dibattiti e portare soluzioni.

La nostra è una fede e come tale va vissuta, non non permettiamo intrusioni né intrallazzi di nessun genere.”