Psi : In provincia di Caserta assegnate 2 nuove cariche

Caserta.Nella giornata di ieri vi è stata la visita del segretario regionale del PSI – Michele Tarantino in alcuni comuni della provincia di Caserta, tra cui Cesa e Sant’Arpino.

Tarantino è stato accompagnato dal coordinatore provinciale Espedito Ziello ed ha incontrato il consigliere comunale socialista del comune di Cesa, Arch. Francesco Maria Turco, a cui è stata conferita la carica di responsabile PSI alle infrastrutture e sviluppo urbanistico per l’intera provincia di Caserta, per fornire un apporto tecnico ed innovativo in questo importante settore.

Sull’esempio del nostro segretario nazionale Enzo Maraio – ha dichiarato Tarantino – vogliamo dare nuova linfa al Partito, con nuovi ruoli di responsabilità ai nostri giovani amministratori, per dare spazio a motivazione e competenza.

Nel tour effettuato dal segretario regionale nell’agro aversano, Tarantino ha assegnato anche l’incarico di coordinatore locale della sezione di Sant’Arpino (Ce) a Gennaro Cicatiello, imprenditore edile, operante sul territorio anche nel settore sociale e sportivo, già impegnato politicamente e sempre vicino alle istanze socialiste.

Sono sicuro – aggiunge Tarantino – che il neo coordinatore santarpinese Cicatiello, così come il consigliere comunale Turco, nel rispetto delle loro funzioni, sapranno garantire un contributo importante non solo ai propri territori, ma all’intero Partito, che ha l’obiettivo di continuare la sua crescita e la sua ramificazione nell’intera Terra di Lavoro.

Siamo tutti convinti che sulla base della nostra tradizione socialista, bisogna dare nuovo vigore all’azione politica socialista nella nostra provincia

– conferma il coordinatore provinciale Ziello – Francesco Turco è un giovane riferimento amministrativo che saprà bene operare come rappresentante PSI dell’agro aversano.

Così come la scelta di Cicatiello è la dimostrazione del continuo radicamento del Partito in tutto l’agro atellano.

Un territorio che detiene una storica tradizione socialista e socialdemocratica, fucina di amministratori locali ed anche provinciali.

Continuare la tradizione socialista, significa continuare sul solco di battaglie a difesa della scuola pubblica, del lavoro, contro ogni forma di criminalità organizzata ed a favore di una giustizia più giusta.

Su questi temi così come su quelli di interesse specifico territoriale, il PSI – conclude Espedito Ziello – dovrà confrontarsi e misurarsi con le rispettive amministrazioni comunali, continuando a fornire un proprio apporto costruttivo e propositivo, rimarcando però fortemente la propria identità riformista.