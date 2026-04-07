Psicologia, Neuropsicomotricità e Mototerapia: il Dott. Luca Nuzzo chiamato per ragazzi delle scuole secondarie di primo grado

Nel panorama sanitario e riabilitativo italiano, sempre più orientato alla personalizzazione degli interventi, si distingue la figura del Dott. Luca Nuzzo, psicologo cognitivo comportamentale e neuropsicomotricista, promotore di un modello terapeutico innovativo che integra mente, corpo e esperienza.

Presidente dell’Associazione La motoTerapia e Referente Nazionale del Settore Mototerapia dell’ASI – Associazioni Sportive Sociali Italiane, Nuzzo ha sviluppato un approccio che coniuga rigore scientifico e strumenti esperienziali, introducendo la moto come elemento centrale del setting terapeutico.

Psicomotricità sensoriale in moto: Una nuova frontiera terapeutica

Il cuore del suo lavoro è rappresentato da quella che può essere definita psicomotricità sensoriale in moto, un’evoluzione della neuropsicomotricità tradizionale.

In questo contesto, la moto non è semplicemente un mezzo, ma diventa uno strumento del setting terapeutico, capace di amplificare e facilitare i processi di apprendimento e regolazione.

«Attraverso la motoTerapia lavoriamo, con un approccio cognitivo-comportamentale, sulla percezione sensoriale alterata nei bambini con disturbi del neurosviluppo, in particolare nello spettro autistico», spiega Nuzzo.

L’utilizzo della moto consente di accorciare significativamente i tempi necessari per ottenere risultati clinici rilevanti, intervenendo in modo diretto su:

– tolleranza ai rumori

– percezione dello spazio e del tempo

– miglioramento della relazione

– facilitazione della socializzazione

– incremento dell’autonomia

– riduzione dello stress

Un’esperienza immersiva che coinvolge il corpo e la mente, trasformando il movimento in strumento terapeutico.

Un modello integrato tra mente e corpo

La doppia formazione del Dott. Nuzzo permette di costruire percorsi altamente personalizzati, in cui l’approccio cognitivo-comportamentale si integra con la dimensione psicomotoria.

Questo modello consente di intervenire in maniera efficace su:

– disturbi del neurosviluppo

– difficoltà emotive e comportamentali

– problematiche relazionali

– sviluppo delle autonomie

Ponendo al centro la persona nella sua globalità.

Lynphis Studio: un centro per il benessere e la riabilitazione di comprovata fama e riconosciuta eccellenza.

Il Dott. Nuzzo è proprietario e titolare del centro “Lynphis Studio Benessere Riabilitazione”, uno spazio in cui vengono sviluppati percorsi integrati e multidisciplinari.

All’interno del centro si realizzano interventi che uniscono:

– psicologia cognitivo-comportamentale

– neuropsicomotricità

– supporto educativo e familiare

Con l’obiettivo di offrire risposte concrete e personalizzate ai bisogni delle persone.

Formazione e competenze per l’inclusione:

Il percorso professionale del Dott. Nuzzo è caratterizzato da una solida formazione e da un costante aggiornamento.

Oltre alle qualifiche di psicologo cognitivo comportamentale e neuropsicomotricista, ha conseguito:

Master in Bisogni Educativi Specifici nell’Istruzione Secondaria di Secondo Grado

Qualifica di Tutor BES e DSA

Specializzazione in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).

Competenze che gli permettono di operare efficacemente, oltre che in campo abilitativo e riabilitativo, anche nei contesti scolastici e nei percorsi di inclusione.

Un impegno riconosciuto a livello nazionale

Nel ruolo di Referente Nazionale del Settore Mototerapia dell’ASI – Associazioni Sportive Sociali Italiane, il Dott. Nuzzo contribuisce alla diffusione e strutturazione della disciplina su scala nazionale.

Attraverso progetti, eventi e iniziative, promuove un modello di intervento che unisce riabilitazione, inclusione e innovazione.

Verso una nuova idea di terapia

L’esperienza del Dott. Luca Nuzzo rappresenta un esempio concreto di come la terapia possa evolversi, superando i confini tradizionali e integrando strumenti nuovi e altamente efficaci.

La psicomotricità sensoriale in moto apre scenari innovativi nel trattamento dei disturbi del neurosviluppo, dimostrando come il movimento, se guidato da competenze scientifiche, possa diventare un potente alleato terapeutico e migliorare la vita dei pazienti.

Il Dott. Luca Nuzzo, è stato invitato e sarà presente a Bernalda (MT), presso l’Istituto Comprensivo Pitagora, come principale relatore del covegno “Guardami per quello che sono” (Conoscere per comprendere), un incontro sull’autismo e i disturbi del Neurosviluppo rivolta agli studenti delle classi terze, docenti e famiglie organizzato e patrocinato dalla Provincia di Matera, dal Comune di Bernalda e dai Bikersperlavita.