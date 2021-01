Pubblicata la graduatoria dei buoni spesa al Comune di Marcianise

Di seguito pubblichiamo l’avviso integrale apparso sul sito comunale a beneficio di coloro che ne hanno fatto richiesta

Comune di Marcianise: “Si pubblica, in allegato , la graduatoria provvisoria relativa al Bando Buoni spesa pubblicato il 14/12/2020. L’elenco reca il numero d’ordine assegnato dalla piattaforma e la data di nascita del richiedente. In piattaforma si sono registrati n. 1791 utenti, ma 375 istanze sono risultate completamente prive di documenti e , pertanto, non valutabili. Le restanti istanze sono state sottoposte ad istuttoria dall’ Ufficio dei Servizi Sociali. In esito al tale attività, molte domande sono state escluse per carenza di requisiti oppure perchè incomplete. Con la sigla RDC > 500, ci si riferisce ai nuclei percettori di forme di sostegno pubblico pari o superiore ad € 500,00. Avverso l’esclusione è consentito proporre istanza motivata al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Marcianise dr.ssa Franca Nubifero entro e non oltre le ore 12:00 del 28 Gennaio 2021. Si prega di prestare particolare attenzione alle domande di colore azzurro. Il nome esterno del richiedente non corrisponde all’intestatario della domanda. Pertanto, per non decadere dal beneficio, ocorre recarsi presso l’Ufficio dei servizi Sociali per regolarizzare l’istanza”.

Sotto il link della graduatoria

Per scaricare la graduatoria provvisoria clicca qui.