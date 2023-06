E’ stato pubblicato il nuovo bando di valorizzazione partecipata della Reggia di Caserta. Il Museo condivide, nel rispetto dei principi

di trasparenza e di pari opportunità, il suo programma di iniziative da agosto a gennaio 2024.

L’Istituto del MiC porta avanti il progetto di partecipazione, sperimentazione e innovazione, nato nel 2021, per operare in sinergia con il territorio e sviluppare contenuti culturali. Istituti di ricerca, università, conservatori, centri di formazione, operatori culturali, cooperative, fondazioni, associazioni di volontariato e di promozione sociale, raggruppamenti di associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro possono presentare proposte per far parte del programma di attività di valorizzazione della Reggia di Caserta.

Le iniziative, che avranno luogo nel Palazzo reale, nel Parco reale e all’Acquedotto carolino, potranno prevedere attività di fruizione culturale e valorizzazione fisica o virtuale del patrimonio, momenti di aggregazione e espressioni artistiche e creative differenti.

Le proposte saranno valutate in base ai criteri di: rigore scientifico; sostenibilità; accessibilità; valorizzazione; interpretazione creativa degli spazi; qualità progettuale; autonomia economica; curriculum.

Il Piano di Valorizzazione comprende le aperture straordinarie diurne e serali e le Giornate Europee del Patrimonio (GEP). Per il 2023 le date previste sono: 13 e 15 luglio, 15 e 26 agosto, 23, 24 e 29 settembre, 31 ottobre, 23 novembre e 26 dicembre.

La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per le ore 13 del 26/06/2023. Il bando è disponibile sul sito istituzionale e raggiungibile al seguente link https://reggiadicaserta. cultura.gov.it/valorizzazione- partecipata

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti inviando una mail a re-ce.valorizzazione@ cultura.gov.it.