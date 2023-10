PUBBLICATO L’AVVISO PER RACCOGLIERE PROPOSTE PER UN CARTELLONE UNICO DEGLI EVENTI. PRONTI 250MILA EURO DI FONDI REGIONALI PER SPETTACOLI CHE SI SVOLGERANNO ANCHE NEL PERIODO NATALIZIO

Caserta. È stato pubblicato sul sito del Comune di Caserta l’avviso per raccogliere le proposte utili a

dar vita a un cartellone unico di eventi da svolgersi nei prossimi mesi in città, anche

durante il periodo natalizio. Tali proposte andranno presentate entro le ore 13 del 1°

novembre 2023 in forma cartacea, a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del

Comune di Caserta; mediante posta elettronica certificata all'indirizzo:

postacertificata@pec.comune.caserta.it ; tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Quest’anno l’Amministrazione potrà contare su un finanziamento regionale di 250mila

euro, finalizzato alla realizzazione di eventi teatrali “itineranti”, ovvero non limitati all’interno

del Teatro Comunale “Parravano” ma diffusi in tutte le zone di Caserta, e di spettacoli che

interesseranno i luoghi più significativi della città. Questi eventi animeranno il centro

storico e gli altri quartieri della città anche durante le festività natalizie. L’iniziativa era stata

annunciata dall’Amministrazione nel corso dell’ultimo Tavolo del Turismo, tenutosi a

Palazzo Castropignano una settimana fa.

Le proposte progettuali dovranno essere formulate con l'obiettivo di promuovere e

valorizzare il territorio e le proprie risorse artistico/culturali/architettoniche: in particolare si

dovrà valorizzare il patrimonio architettonico ed i centri storici della città, in considerazione

del tema del 250esimo anniversario della morte dell’architetto Luigi Vanvitelli. A tale

scopo, pertanto, l'evento dovrà essere di alto profilo ed avere il carattere dell'unicità. La

proposta dovrà essere articolata in più iniziative che dovranno essere fortemente integrate

tra loro in modo da non poter essere riconosciute nella loro individualità, ma percepite

come manifestazioni dell’evento unico. La proposta progettuale dovrà contenere attività

teatrali, musicali, spettacoli e un richiamo allo scenario teatrale dell’età borbonica e del

presepe napoletano del Settecento.

Un cartellone che si preannuncia ricco e variegato e che, nelle intenzioni

dell’Amministrazione Comunale, mira a creare una sinergia virtuosa tra istituzioni,

associazioni di categoria e soggetti privati.