PUBBLICATO UN AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE CONDIVISA DEL PARCO “BIMBO VILLAGE” NEL QUARTIERE ACQUAVIVA

Il Comune di Caserta ha pubblicato un avviso per la presentazione di proposte di

collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa del Parco

“Bimbo Village”, nel Quartiere Acquaviva. L’obiettivo è raccogliere le proposte da parte di

associazioni impegnate in ambito socio-culturale, per la realizzazione di un vero e proprio

patto di collaborazione, finalizzato alla gestione, in sinergia con il Comune, dell’area

situata tra via Avellino e via Acquaviva. L’intenzione di procedere lungo questo percorso è

stata manifestata da tempo dall’Amministrazione, grazie a una delibera, presentata

dall’Assessora al Patrimonio e alle Buone Pratiche Amministrative, Annamaria Sadutto,

che ha demandato agli uffici competenti la predisposizione di un avviso finalizzato a

raccogliere le proposte delle associazioni. Anche questa iniziativa, poi, si inserisce

all’interno del Regolamento che disciplina i patti di collaborazione, approvato dal Consiglio

Comunale il 28 giugno 2017. I soggetti interessati dovranno far pervenire le domande,

debitamente compilate e firmate dal legale rappresentante o portavoce, pena esclusione,

al Comune di Caserta (Ufficio Protocollo – P.zza Vanvitelli) entro e non oltre le ore 12:00

del 14 marzo.

La gestione condivisa del “Bimbo Village” si pone l’obiettivo di vivere il parco non solo

nella sua dimensione quotidiana e tradizionale, ma di renderlo un luogo in cui realizzare

iniziative di carattere artistico, culturale, musicale e ricreativo. L’intenzione, poi, è quella di

“portare la città nel parco”, ovvero avvicinare la cittadinanza (enti pubblici, terzo settore,

scuole, istituzioni culturali, gruppi sociali e singoli) al parco e alle future trasformazioni,

valorizzando quello che già esiste e i rapporti con coloro che abitano in stretto contatto con

questo spazio, nonché favorendo l’instaurazione di relazioni tra le persone che vivono e

vivranno il parco. Con la gestione condivisa di questo spazio saranno effettuate azioni

concrete di leggera manutenzione, animazione, aggregazione, cura della bellezza e delle

relazioni, contrastando il vandalismo con pulizia dell’area da foglie, cartacce ed eventuali

rifiuti. In ogni caso, il Comune ha posto come condizioni necessarie per l’accoglimento

delle proposte di collaborazione la nomina di un custode che svolga attività di controllo

sulla struttura e la precisa definizione degli orari di apertura e chiusura del parco.

“Questo patto di collaborazione – ha spiegato l’Assessora al Patrimonio e alle Buone

Pratiche Amministrative, Annamaria Sadutto – va nella direzione, più volte ribadita

dall’Amministrazione, di promuovere e sostenere la gestione efficace e l’utilizzo di parchi

urbani, spazi aperti e attività ricreative in stretta sinergia con la popolazione, le

associazioni e le realtà attive sul territorio, realizzando anche importanti attività di carattere

sociale e culturale. Siamo convinti che quanto stiamo mettendo in pratica con il ‘Bimbo

Village’ rappresenterà una best practice, che verrà utilizzata in tanti altri beni pubblici della

città”.

“Dobbiamo incoraggiare questo tipo di iniziative, – ha aggiunto l’Assessore alle Politiche

Sociali, Antonio De Lucia – che costituiscono degli strumenti fondamentali per la

partecipazione dei cittadini alla vita della comunità. Abbiamo tante realtà sul territorio che

si impegnano quotidianamente per il bene della collettività e sono certo che anche in

questo caso riusciremo ad ottenere eccellenti risultati”.