Publiservizi: per avere diritto alle agevolazioni sulla Tari è necessario ripresentare la domanda

Caserta. Per avere diritto alle agevolazioni sulla Tari (tassa sulla spazzatura) sarà necessario ripresentare la domanda alla Publiservizi, previo appuntamento.

Finora, infatti, tutti coloro che in questi anni hanno avuto delle agevolazioni, ad esempio la riduzione del 50% per chi ha presentato un isee inferiore a 6500€ o chi vive da solo ed ha diritto al 30% di riduzione, avevano presentato la domanda una tantum ed era stata automaticamente rinnovata.

Per il 2022 invece, per evitare di pagare la tassa per intero, bisognerà ripresentare la domanda per ottenere la riduzione, entro il 28/02/2022