Pucci e Sanremo. Parla il comico

Articolo di Susy Cepollaro

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026

Il Comico Andrea Pucci ha rifiutato Sanremo rinunciando alla coconduzione che lo vedeva come altri a fianco per una serata, al conduttore non ché direttore, Carlo Conti.

Pucci ha spiegato che insulti e minacce contro di lui e la sua famiglia lo hanno spinto a fare un passo indietro.

Sulla vicenda è intervenuta la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha espresso solidarietà al comico, denunciando un clima di intimidazione e odio e definendo inaccettabile che un artista si senta costretto a rinunciare al proprio lavoro.

Anche altri esponenti del centrodestra, tra cui Matteo Salvini e Antonio Tajani, hanno manifestato il loro sostegno a Pucci sui social.

La Rai ha espresso rammarico per la decisione e sottolineato la preoccupazione per il clima creatosi attorno al Festival.