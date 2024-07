Domenica prossima 14 luglio ‘24, alle ore 10.30, a Sant’Arpino, presso la suggestiva Sala dei Busti delPalazzo Ducale “Sanchez de Luna”, PulciNellaMente incontra Davide Avolio, poeta e content creator di 24 anni che su Instagram ha raggiunto quasi 500.000 mila follower grazie alle sue poesie e alle sue interpretazioni,

L’iniziativa è promossa da PulciNellaMente in sinergia con l’Associazione “Spazio Virale” e con il patrocinio del Comune di Sant’Arpino.

Grande divulgatore di poesia su Instagram e su TikTok, con un seguito di oltre mezzo milione di follower. Opera da solo e al di fuori di ogni scuola o movimento poetico. Per lui il poeta è il primo abitante della comunità umana. ha pubblicato Sui propri passi, Costellazioni e La Mano (tradotto e pubblicato in Brasile con Skull Editoria), di cui gli ultimi due libri rimasti per più di 18 mesi in testa alle classifiche dei bestseller di poesia italiana su Amazon. È stato inoltre co-sceneggiatore dello spettacolo teatrale La Panchina. È scrittore, divulgatore ecreator e gira l’Italia come ospite di scuole, locali e fondazioni. Con La Genovese ha cominciato a girare l’italia con diverse repliche, promuovendo la poesia performativa.

Per la sua apprezzata e seguita opera di divulgazione poetica e letteraria sui social network dove egli pubblica brevi video in cui recita poesie o estratti di opere letterarie di autori e autrici italiani ed internazionali, verrà insignito del Premio PulciNellaMente.

Alla cerimonia, coordinata dal direttore di PulciNellaMente Elpidio Iorio, saranno presenti il sindaco di Sant’Arpino Ernesto Di Mattia, l’assessore alla cultura Giovanni Maisto. Interverranno poi: per l’Associazione “Spazio Virale” Rocco Capasso eCarmela Iorio; il Giornalista, Docente e Scrittore Pasquale Vitale; la Scrittrice e Referente di Caspar – Campania Slam Poetry Maria Pia Dell’Omo; lo Scrittore Marco Palladino.

Graditissimi ospiti della mattinata: l’attrice Carmen Pommella, tra le protagoniste del film “E’ stata la mano di Dio ” di Paolo Sorrentino, nota per le sue partecipazioni in televisione a serie di successo come “Mare fuori“, “La Storia“, “Le indagini di Lolita Lobosco” e “L’amica geniale“; il cantante Salvatore Lampitelli in arte Sabba, vincitore The winner is, Canale 5 – finalista XFactor Romania con TheSuper4 – Giudice All Together Now 2021; il musicista Ivano Grimaldi, violinista e mandolinista, in collaborazione con l’associazione CASMU di Mario Guida.

Nel corse delle mattina si alterneranno diverse letture a cura di giovani poeti e artisti.