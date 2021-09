Puliamo il nostro Paese. Grande successo per l’iniziativa

Il comunicato del sindaco

San Felice a Cancello. Manifesto soddisfazione per l’impegno e la sentita partecipazione cittadina all’iniziativa “Puliamo il Nostro Paese 21” dedicata all’educazione ambientale. I volontari, gli Amministratori locali, le associazioni, i bambini ed i cittadini con la loro partecipazione, hanno compiuto un’azione lodevole e un grande senso civico. Auspico che il loro esempio e il loro impegno fattivo possa servire da stimolo per tutti.

L’auspicio è che le prossime edizioni coinvolgano un crescente numero di persone e di associazioni con cui ci coordineremo al meglio e che tutti, mossi da senso civico, si mettano in gioco. L’iniziativa odierna ha confermato come il nostro paese sia sensibile ai problemi ambientali ed alla sensibilizzazione per una nuova cultura basata sul rispetto dell’ambiente e del territorio in cui viviamo.

Arrivederci al prossimo incontro!