PUSHER SORPRESO IN MACCHINA CON ASSORTIMENTO DI DROGA PRONTO PER LO SPACCIO. ARRESTATO DAI CARABINIERI

Era fermo con la sua autovettura nei pressi del bar di via Bugnano, ad Orta di Atella, in provincia di Caserta, il 21enne del luogo che la notte scorsa è stato fermato per un controllo dai carabinieri della Compagnia di Marcianise, mentre si intratteneva con fare sospetto con alcuni giovani, che alla vista dei militari si sono frettolosamente allontanati.

I carabinieri, che si sono subito imbattuti nell’insofferenza del 21enne, lo hanno identificato e perquisito, rinvenendo nella sua autovettura un assortimento di droga pronto per la cessione. Sono infatti state sequestrate, nella sua disponibilità, cinque dosi di cocaina, 6 dosi di marijuana, 8 stecche di hashish e 340,00 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

Il giovane è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, a disposizione della competente autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.