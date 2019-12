Qual’è il vero significato del Natale? Se ne parla a Casal di Principe con l’evento “Il dono di Dio”

CASAL DI PRINCIPE (CE) – A ridosso delle festività natalizie, la chiesa cristiana evangelica Nuova Pentecoste di Casal di Principe apre le porte alla cittadinanza per una serata di incontro, comunione e socialità all’insegna dello spirito cristiano. Nei locali di Via San Donato (in prossimità della nota pasticceria da Emilio) sarà possibile partecipare ad un concerto con musica e canti sulla venuta di Gesù e messaggi sull’attuale valore del Natale. Una sorpresa per i bambini e la distribuzione di un regalo ai partecipanti concluderanno la serata, arricchita da un buffet.

La comunità evangelica è parte del tessuto sociale locale dagli anni sessanta, e la chiesa Nuova Pentecoste si adopera all’annuncio del vangelo e della fede cristiana da ben 25 anni, favorendo il recupero e la riabilitazione di tante persone in queste terre tristemente note per reati di vario genere.



“Desideriamo con questo evento che tanti che ci conoscono, ma che non hanno ancora avuto modo di visitarci e frequentarci, possano finalmente incontrarci e trascorrere del tempo con noi. Particolarmente quanti soffrono la solitudine, non avendo più una famiglia o avendo perso gli affetti più cari, saranno nostri lieti ospiti”, così Elpidio Pezzella, uno dei responsabili.

Ingresso libero, domenica 22 dicembre 2019 alle ore 18:30.