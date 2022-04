Quando il basket era leggenda. Il convegno sabato

Alla presenza dell’autore, Manfredo Fucile, sabato prossimo 30 aprile alle ore 10:30 sarà presentato presso il Complesso monumentale Convitto Nazionale Statale “ Giordano Bruno ”, il libro “Quando il basket era leggenda”. Scritto a quattro mani con il giornalista Stefano Prestisimone, il libro rappresenta un vero e proprio compendio del basket napoletano, dai suoi inizi alla fine degli anni ’70. L’evento è particolarmente atteso in città, perché le gesta di Manfredo Fucile, vero e proprio cestista di razza, sono ancora vive e fulgide nei tifosi di pallacanestro maddalonesi. Era infatti il 1967 quando il giovane Juniores nazionale Fucile viene dirottato dalla Partenope Napoli alla Libertas Maddaloni, per farsi le ossa nel campionato di serie B nazionale, e nonostante la sua giovane età guadagna subito i galloni di cecchino autentico e indispensabile per la salvezza del Maddaloni. L’anno successivo Fucile torna a Napoli per far parte della rosa della Fides Partenope, accanto a giocatori del calibro di Gavagnin e Maggetti, per citarne alcuni, e disputa il suo primo campionato di serie A. Alla fine del torneo l’allenatore dell’epoca, il grande Tonino Zorzi, ritiene indispensabile per la completa maturazione del giocatore, che lo stesso ritorni a Maddaloni per indossare di nuovo la maglia della Libertas per una nuova stagione. Il pensiero di Zorzi era giusto al punto che in quella stagione, Fucile oltre che contribuire in maniera determinante alla salvezza della Libertas, si aggiudica a mani basse la classifica marcatori del campionato di serie B. L’anno successivo è oramai pronto per tornare in pianta stabile alla Partenope Napoli, vincendo una Coppa delle Coppe, e ricoprendo per anni il ruolo di capitano della squadra napoletana. Chiusa la lunga parentesi partenopea sul finire degli anni ‘70, Fucile approda a Caserta, dove contribuisce a portare la Juvecaserta in serie A, per poi terminare la carriera in serie B a Sarno. Tolti canotta e pantaloncini, Fucile ricopre in varie società campane il ruolo di allenatore prima, e direttore sportivo poi. Entra infine nelle istituzioni del basket, dove ricopre per quattro consiliature il ruolo di presidente del basket campano. L’occasione sarà propizia per ricordare e omaggiare, insieme a Manfredo Fucile, tutto il basket maddalonese targato Libertas, maschile e femminile.